Иранский парламентарий: "Украина оказывает помощь Израилю и стала законной целью"

Глава комитета по национальной безопасности и внешней политике парламента Ирана Ибрагим Азизи обвинил Украину в помощи Израилю и сообщил, что с точки зрения официального Ирана Украина стала законной целью.

"Оказав израильскому режиму в области беспилотников, провальная Украина фактически стала участником войны и, согласно статье 51 Устава ООН, превратила всю свою территорию в законную цель для Ирана", – говорится в заявлении политика.

"Я просто напомню, что Иран в 2022 году предоставил России "Шахеды" и научил россиян убивать украинцев", – прокомментировал заявление Азизи руководитель Центра противодействия дезинформации Совета национальной безопасности и обороны Украины Андрей Коваленко.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский заявлял, что 11 ближневосточных государств обратились к Украине за помощью в борьбе с иранскими беспилотниками. Он сообщил о направлении в регион перехватчиков и военных специалистов.