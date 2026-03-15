Во Франции проходят местные выборы

Во Франции проходят 15 марта выборы в местные органы власти. Голосование проходит в 34 875 коммунах – от Парижа, Лиона и Марселя до небольших деревень. Избранным членам муниципальных советов предстоит избрать мэров.

В большинстве маленьких коммун традиционно голосуют за местных кандидатов, не связанных с теми или иными партиями. Однако результаты выборов в более крупных населенных пунктах станут важным показателем настроений в обществе за год до президентских выборов, которые состоятся в апреле 2027 года.

Социалисты выставили кандидатов в 2960 общинах и рассчитывают добиться избрания своих мэров 1300 из них. Ультраправое "Национальное объединение", у которого на предстоящих выборах есть реальный шанс добиться избрания президентом своего кандидата, участвует в выборах в 600 коммунах.

Особое внимание привлечено к Парижу. Здесь бывшая министр культуры Рашида Дати, сторонница президента Эммануэля Макрона, ведет борьбу с кандидатом от социалистов Эммануэлем Грегуаром, заместителем и преемником нынешнего мэра Анн Идальго, наследие которой воспринимается неоднозначно.