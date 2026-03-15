"Галей ЦАХАЛ": Рон Дермер посетил Саудовскую Аравию, обсуждались переговоры с Ливаном

Как сообщает радиостанция "Галей ЦАХАЛ", специальный представитель главы правительства Израиля Рон Дермер посетил Саудовскую Аравию и обсуждал с высокопоставленными представителями королевства вопрос об урегулировании с Ливаном.

Переговоры касались заключения соглашения после прекращения израильских военных действий против "Хизбаллы". Согласно сообщениям СМИ, на повестке дня – вопрос о ликвидации военной структуры этой группировки, но она сможет сохраниться как политическая сила.

Ранее стало известно, что Дермер, бывший министр стратегического планирования, был назначен Биньямином Нетаниягу своим представителем по Ливану. Ливанские власти заинтересованы в проведении прямых переговоров с Израилем, еврейское государство на данный момент не дало на это согласия.

Президент Франции Эммануэль Макрон провел телефонные разговоры с лидерами Ливана, после чего заявил о готовности этой страны к прямым переговорам и призвал достичь прекращения огня и заключить договор, который обеспечит ливанский суверенитет.