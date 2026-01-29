CNN: Трамп планирует масштабный удар по Ирану, переговоры зашли в тупик

Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность крупномасштабной новой военной операции против Ирана на фоне того, что обсуждения между Вашингтоном и Тегераном об ограничении ядерной программы и производства баллистических ракет не дали прогресса. Об этом сообщает CNN со ссылкой на информированные источники.

По сведениям CNN, Трамп пока не принял окончательного решения, однако считает, что военные возможности расширились после прибытия в регион авианосной группы. Среди вариантов, которые обсуждаются в администрации, – авиаудары по иранским руководителям и силовым структурам, которых в США считают ответственными за разгон протестов и гибель людей, а также удары по ядерным объектам и государственным учреждениям Ирана.

CNN напоминает, что в среду Трамп опубликовал в принадлежащей ему соцсети Truth Social заявление, в котором сообщил, что к Ирану "направляется армада" во главе с авианосцем Abraham Lincoln, и потребовал от Тегерана "сесть за стол переговоров". В заявлении Трампа было сказано: "Массивная армада направляется к Ирану. Она движется быстро – с огромной мощью, энтузиазмом и целеустремленностью. Это более крупный флот, во главе с великим авианосцем Abraham Lincoln, чем тот, что был отправлен к Венесуэле. Как и в случае с Венесуэлой, он готов, настроен и способен быстро выполнить свою миссию – стремительно и с применением силы, если это будет необходимо. Надеюсь, Иран быстро "сядет за стол" и начнет переговоры о справедливой и равноправной сделке – НИКАКОГО ЯДЕРНОГО ОРУЖИЯ – такой, которая будет хороша для всех сторон. Время на исходе, это действительно вопрос первостепенной срочности! Как я уже говорил Ирану однажды раньше: ЗАКЛЮЧИТЕ СДЕЛКУ! Они этого не сделали – и была "Операция Midnight Hammer", Ирану был нанесен тяжелый ущерб. Следующая атака будет куда хуже! Не допустите, чтобы это повторилось".

Согласно материалу CNN, авианосная ударная группа Abraham Lincoln на этой неделе вошла в Индийский океан и продолжает приближаться к побережью Ирана. Эта группировка может быть задействована как для поддержки возможных ударов, так и для защиты союзников США в регионе от потенциального иранского ответа.

По информации CNN, ранее в январе стороны обменивались сообщениями, в том числе через оманских дипломатов, а также в контактах между спецпредставителем Трампа Стивом Виткоффом и главой МИД Ирана Аббасом Аракчи. Обсуждалась возможность личной встречи, но она так и не состоялась. При этом, утверждает CNN, в последние дни на фоне усиления угроз со стороны США "серьезных прямых переговоров" не было. Иранский МИД также заявлял об отсутствии переговорного процесса.

Источники CNN называют ключевым разногласием требование США установить ограничения по дальности иранских баллистических ракет. В материале говорится, что это – особенно острый вопрос для Израиля после обмена ударами в июне во время 12-дневной войны. Иран, по данным CNN, отказался обсуждать ракетную тему и заявил, что готов говорить только о ядерной программе; ответа США на это не последовало.

Среди условий, выдвигаемых Вашингтоном для встречи, источники CNN также называют: полное прекращение обогащения урана, новые ограничения на ракетную программу и прекращение поддержки прокси-сил Ирана в регионе.

CNN пишет, что в Иране заявления Трампа вызвали резкую реакцию. Глава МИД Аббас Аракчи заявил, что вооруженные силы Ирана готовы ответить "немедленно и мощно" на любую агрессию против территории, воздушного пространства или вод Ирана. В свою очередь Али Шамхани, советник верховного лидера Ирана Али Хаменеи, предупредил, что военные действия будут расценены как начало войны, пообещав "беспрецедентный" ответ и упомянув Тель-Авив как возможную цель.

По данным CNN, разведывательные оценки, с которыми ознакомили Трампа, указывают, что иранский режим находится в "исторически слабом положении" – после ударов США и Израиля в прошлом году по ядерным объектам и прокси-силам, а также на фоне массовых протестов в январе. При этом источники CNN подчеркивают: даже если Хаменеи будет устранен, это не гарантирует падения режима аятолл, а возможные преемники также могут быть жесткими сторонниками курса системы.

Саудовская Аравия и ОАЭ заявили, что не позволят использовать свое воздушное пространство и территорию для операции США. Это отражает опасения региональных партнеров из-за риска эскалации и ответных ударов.