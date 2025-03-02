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12 канал ИТВ: в 2025 году правительство вновь раздает миллиарды религиозным

Бюджет
Коалиция
время публикации: 02 марта 2025 г., 18:51 | последнее обновление: 02 марта 2025 г., 19:02
12 канал ИТВ: в 2025 году правительство вновь раздает миллиарды религиозным
Chaim Goldberg/Flash90

В связи с военными расходами правительство сократило бюджет всех министерств и ведомств, однако это не распространяется на так называемые коалиционные средства. Новостная служба 12 канала ИТВ получила в свое распоряжение документ о распределении миллиардов зарезервированных в бюджете средств на нужды ультрарелигиозной общины.

Согласно этому документу, наибольшая сумма – 1,3 миллиарда шекелей – пойдет на финансирование ультрарелигиозных учебных заведений. Есть и другие интересные пункты финансирования: 60 миллионов шекелей из средств израильских налогоплательщиков перечислят на поддержку "учащихся ешив за рубежом", 70 миллионов шекелей – на ультрарелигиозную иудейскую культуру. Управление социо-экономического развития ультраортодоксальной общины получит 68,3 миллиона шекелей.

На финансирование преподавания точных и инженерных наук в рамках религиозных женских семинарий государство выделит 33,1 миллиона шекелей, и 28 миллионов выделено на программу предотвращения отсева учащихся из ешив. На ремонт и модернизацию зданий в независимой ультрарелигиозной системе образования из бюджета будет выделено 25 миллионов шекелей.

Программа ультрарелигиозных поездок и экскурсий "Маса Хареди" получит 17 миллионов шекелей, на финансирование персонала и секретарей в независимой системе ультрарелигиозного образования из бюджета выделят 15 миллионов шекелей. 277 миллионов шекелей перечислят министерству социального обеспечения на финансирование продовольственной безопасности. 92 миллиона шекелей выделяются на участие государства в оплате родительских взносов за школьников средних и старших классов. Исследовательские институты по изучению Торы получат 1,8 миллиона шекелей.

Помимо 70 миллионов шекелей на поддержку проектов ультраортодоксальной культуры из бюджета министерства образования примерно на те же цели министерству поселенчества выделено 62,2 миллиона шекелей: этот пункт расходов указан как "проекты, направленные на укрепление еврейской идентичности". И еще 50 миллионов шекелей получит Управление по еврейской национальной идентичности под руководством депутата Кнессета Ави Маоза.

Религиозные школы ("мидрашот") по краеведению и иудаизму получат 16,5 миллионов шекелей, и 15,5 миллионов получат центры "укрепления культуры", действующие в рамках программы иудейской культуры в министерстве по делам поселенчества Орит Струк.

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