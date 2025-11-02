x
02 ноября 2025
FT: страны Персидского залива готовы инвестировать в Ливан, если "Хизбалла" будет разоружена

время публикации: 02 ноября 2025 г., 07:56 | последнее обновление: 02 ноября 2025 г., 07:59
AP Photo/Mohammad Zaatari

Страны Персидского залива готовы вложиться в экономику Ливана, если "Хизбалла" согласится на разоружение, пишет Financial Times со ссылкой на "ведущего американского дипломата".

По сведениям FT, речь идет о пакетах инвестиций для послевоенного восстановления юга Ливана, которые увязываются с прекращением военной деятельности "Хизбаллы" и разрывом с Ираном.

В последние месяцы американский спецпредставитель Томас Баррак продвигает план, в соответствии с которым Бейрут представит дорожную карту полного разоружения "Хизбаллы", а в ответ Израиль сократит военное присутствие на юге.

Параллельно Саудовская Аравия и Катар рассматривают участие в индустриально-инвестиционных проектах на освобожденных территориях в южном Ливане.

FT отмечает, что попытка форсированного разоружения "Хизбаллы" может спровоцировать внутренний конфликт, учитывая политический вес "Партии Аллаха" и слабость ливанской армии.

