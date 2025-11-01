NYT: Саудовская Аравия намерена закупить в США самолеты F-35

Как пишет газета The New York Times, в ходе предстоящего визита в США наследник престола Саудовской Аравии принц Мухаммад бин Салман намерен обсудить с президентом Дональдом Трампом вопрос о поставках королевству боевых самолетов F-35.

Также предполагается, что Трамп и принц Мухаммад подпишут оборонительное соглашение, напоминающее соглашение между США и Катаром. По этому договору, удар по Саудовской Аравии будет расценен как удар по США.

Королевство также заинтересовано получить доступ к американским технологиям, направленным на развитие мирной ядерной программы. В то же время принц Мухаммад не спешит с нормализацией отношений с Израилем, несмотря на то, что президент Трамп неоднократно заявлял о стремлении расширить соглашения Авраама.

Около недели назад в интервью американскому журналу Time он заявил, что рассчитывает на присоединение Саудовской Аравии к "соглашениям Авраама" уже до конца текущего года. По словам Трампа, ранее на пути нормализации отношений были "две проблемы" – ситуация в секторе Газы и Иран, – но теперь, как он выразился, "у них нет этих двух проблем".