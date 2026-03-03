FT о ликвидации Хаменеи: разведки США и Израиля задействовали агента в окружении рахбара

Издание Financial Times пишет, что США и Израиль длительное время планировали ликвидацию верховного лидера Ирана Али Хаменеи. Операция 28 февраля 2026 года была успешной, в том числе благодаря длительной работе разведки и кибер-операциям по мониторингу его окружения и передвижений.

Публикация FT описывает, как разведывательные службы Израиля и США годы собирали информацию, включая взлом трафика камер и наблюдение за телохранителями, чтобы установить, где и когда Хаменеи собирается со своими ближайшими советниками, а затем использовать эти данные для проведения удара.

По сведениям FT, в ближайшем окружении Хаменеи находился агент, чьи сведения помогли выбрать момент, когда верховный лидер Ирана находился с ключевыми фигурами своего режима и был наиболее уязвим.