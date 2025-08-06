Ynet: "Красный Крест" контактирует с ХАМАСом о помощи заложникам

По сообщению Ynet, после публикации видеозаписей с изображением истощенных заложников Эвьятара Давида и Рома Браславского и после критики в отношении "Красного Креста" со стороны израильского руководства наметилось изменение подхода МККК к ХАМАСу.

"Красный Крест" действительно начал диалог с ХАМАСом о предоставлении поставки помощи – продуктов и лекарств – похищенным израильским заложникам.

Представитель ХАМАСа ранее выразил готовность "положительно отреагировать на любую просьбу, которую представит Красный Крест относительно доставки заложникам в сектор Газы продуктов питания и лекарств".

Однако стоит отметить, что когда лекарства для похищенных передавались при посредничестве Катара, заложники не получили ничего: это сообщили сами заложники после освобождения из плена.

Тем не менее, в Израиле выражают сдержанный оптимизм по поводу изменившейся позиции "Красного Креста" – в частности, МККК выразил обеспокоенность шокирующим состоянием заложников.