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NEWSru.co.il :: Недвижимость8 мая 2022 г., 11:27

Более 10 тысяч семей получат сегодня квартиру со скидкой

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Более 10 тысяч семей получат сегодня квартиру со скидкой

За прошедшую неделю в министерстве строительства было проведено 150 лотерей, в ходе которых было разыграно 10053 квартиры в 31 населенных пунктах страны. Утром 8 мая более 10000 семей, выигравших в лотереи квартиру со скидкой, должны были получить сообщение с радостными новостями, сообщает пресс-служба минстроя.

До конца года минстрой планирует разыграть еще как минимум 20000 квартир со скидкой, а в конце июня откроется регистрация на следующую лотерею, которая состоится в июле. В общей сложности на все лотереи записалось около 120000 семей.

Лотерея проводится с соблюдением строгих, подробных правил, через компьютерную систему, без вмешательства человека. Процессом управляет специальная комиссия под надзором аудитора. Подсчет результатов осуществляется в закрытой комнате, в присутствии членов комиссии, которые наблюдают и утверждают результат розыгрыша.


Результаты будут отправлены в текстовом сообщении и по электронной почте для каждой лотереи. Также, участники лотереи смогут увидеть результаты в личном кабинете на сайте. Личный кабинет на сайте будет обновлен в понедельник вечером (9.05.2022).

Министр строительства Зеэв Элькин: "Поздравляем более 10000 семей, чья мечта о квартире со скидкой сбылась сегодня. Те, кому менее повезло - это только начало. Скоро откроется регистрация на еще одну лотерею, и к концу года мы разыграем более 30000 квартир, среди зарегистрировавшихся. Мы в министерстве продолжим работать на благо молодых пар и строить достойное жилье со значительной скидкой за счет государства".

Авиад Фридман, гендиректор министерства строительства: "Прежде всего, я хотел бы поблагодарить сотрудников министерства, которые сделали все возможное, чтобы провести лотереи как можно быстрее и опубликовать результаты на две недели раньше установленного срока. Во-вторых, поздравляю 10,053 победителей, а тем, кто не выиграл в этот раз, не теряйте надежды, в июне начнется запись на следующую лотерею, после которой пройдут еще лотереи".

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