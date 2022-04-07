"Увидеть и поддержать Украину": в Тель-Авиве состоятся показы украинского кино новой волны
13 и 14 апреля в Музее еврейского народа в Тель-Авиве состоится фестиваль украинского кино новой волны, на котором будут представлены документальные и художественные фильмы молодого поколения украинских режиссеров, некоторые из которых сейчас находятся на фронте – с камерами или с оружием.
Показы программы See Ukraine – Support Ukraine проводятся при поддержке Музея еврейского народа, Фонда НАДАВ и фестиваля Docudays UA.
Все сборы будут направлены в благотворительные фонды DOCU/HELP и "Вернись живым".
Программу представляют украинские кинопродюсеры – Валерий Калмыков (Одесса) и Геннадий Кофман (Киев). После сеансов планируются онлайн-встречи и обсуждения с режиссерами. К сожалению, в условиях войны невозможно гарантировать, что авторы всех фильмов смогут выйти на связь в нужное время, поэтому организаторы проекта просят зрителей отнестись к этому с пониманием.
Редакция NEWSru.co.il попросила Геннадия Кофмана – одного из основателей фестиваля документального кино Docudays UA – рассказать о программе, которая будет представлена в Тель-Авиве, и о том, как выглядит "культурная жизнь" воюющего государства.
Какие фильмы будут представлены в Тель-Авиве и кто их авторы?
Это все фильмы молодых, 30-40 лет, режиссеров, так называемой новой волны – людей, которые росли и развивались уже в постсоветское время, за которыми не тянется этот советский шлейф, для которых украинский язык и украинская культура уже свои, родные, а не выученные.
При этом авторы этих фильмов уже сделали себе имя в кинематографе, а их фильмы были отмечены призами престижных международных кинофестивалей.
"Мои мысли тихие" Антонио Лукича и "Пятая терапия" Алисы Павловской – это очень яркие примеры того, как современный украинский кинематограф, наконец, стал живым и начал говорить на органичном, современном языке – как в прямом смысле, так и в художественном.
Но поскольку я занимаюсь именно документальным кино, то гораздо лучше знаком с авторами двух документальных фильмов, которые можно будет увидеть в Тель-Авиве.
Фильм "Алиса в стране войны" Алисы Коваленко и Любови Дураковой – это история, которая началась на Майдане и продолжилась в Донбассе в 2014 году, когда Алиса Коваленко поехала в Донецк снимать войну. Алиса прошла там через войну, была в плену. Это фильм о войне и о человеке на войне. Сейчас у Алисы растет сын. А сама она снова ушла на войну, но уже с автоматом, без камеры. И служит наводчицей в артиллерии.
Фильм "Земля Ивана" рассказывает об одном из последних народных художников Украины Иване Приходько. Снимал фильм Андрей Лисецкий. Теперь Андрей ведет летопись войны, ездит как оператор по стране, по горячим точкам.
А что происходит во время войны с культурой? Не все же кинематографисты, писатели, художники взяли оружие и пошли воевать. Действительно ли музы молчат, когда говорят пушки?
Во-первых, пошли воевать очень многие. А те, кто не пошел, ищут свое место в этой реальности. Художники, например, занимаются эвакуацией и сохранением картин. Скульпторы у себя в мастерских варят противотанковые ежи.
Наши документалисты, которые занимались фестивалем Docudays UA и снимали кино, теперь занимаются сбором хроники и снимают войну. Кто-то из них оказался в оккупированном Херсоне и снимает там. Мы создали для этого проект "Энциклопедия войны" и собираем архив свидетельств о преступлениях России против Украины.
Для Гааги?
В том числе. И запустили проект DOCU/HELP, который собирает средства на оборудование, аппаратуру, броню для кинематографистов, собирающих эти свидетельства.
Часть средств, которые будут собраны на показах в Тель-Авиве, пойдут именно на этот проект.
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