"Увидеть и поддержать Украину": в Тель-Авиве состоятся показы украинского кино новой волны

13 и 14 апреля в Музее еврейского народа в Тель-Авиве состоится фестиваль украинского кино новой волны, на котором будут представлены документальные и художественные фильмы молодого поколения украинских режиссеров, некоторые из которых сейчас находятся на фронте – с камерами или с оружием.

Показы программы See Ukraine – Support Ukraine проводятся при поддержке Музея еврейского народа, Фонда НАДАВ и фестиваля Docudays UA.

Все сборы будут направлены в благотворительные фонды DOCU/HELP и "Вернись живым".

Программу представляют украинские кинопродюсеры – Валерий Калмыков (Одесса) и Геннадий Кофман (Киев). После сеансов планируются онлайн-встречи и обсуждения с режиссерами. К сожалению, в условиях войны невозможно гарантировать, что авторы всех фильмов смогут выйти на связь в нужное время, поэтому организаторы проекта просят зрителей отнестись к этому с пониманием.

Редакция NEWSru.co.il попросила Геннадия Кофмана – одного из основателей фестиваля документального кино Docudays UA – рассказать о программе, которая будет представлена в Тель-Авиве, и о том, как выглядит "культурная жизнь" воюющего государства.

Какие фильмы будут представлены в Тель-Авиве и кто их авторы?

Это все фильмы молодых, 30-40 лет, режиссеров, так называемой новой волны – людей, которые росли и развивались уже в постсоветское время, за которыми не тянется этот советский шлейф, для которых украинский язык и украинская культура уже свои, родные, а не выученные.

При этом авторы этих фильмов уже сделали себе имя в кинематографе, а их фильмы были отмечены призами престижных международных кинофестивалей.

"Мои мысли тихие" Антонио Лукича и "Пятая терапия" Алисы Павловской – это очень яркие примеры того, как современный украинский кинематограф, наконец, стал живым и начал говорить на органичном, современном языке – как в прямом смысле, так и в художественном.

Но поскольку я занимаюсь именно документальным кино, то гораздо лучше знаком с авторами двух документальных фильмов, которые можно будет увидеть в Тель-Авиве.

Фильм "Алиса в стране войны" Алисы Коваленко и Любови Дураковой – это история, которая началась на Майдане и продолжилась в Донбассе в 2014 году, когда Алиса Коваленко поехала в Донецк снимать войну. Алиса прошла там через войну, была в плену. Это фильм о войне и о человеке на войне. Сейчас у Алисы растет сын. А сама она снова ушла на войну, но уже с автоматом, без камеры. И служит наводчицей в артиллерии.

Фильм "Земля Ивана" рассказывает об одном из последних народных художников Украины Иване Приходько. Снимал фильм Андрей Лисецкий. Теперь Андрей ведет летопись войны, ездит как оператор по стране, по горячим точкам.

Во-первых, пошли воевать очень многие. А те, кто не пошел, ищут свое место в этой реальности. Художники, например, занимаются эвакуацией и сохранением картин. Скульпторы у себя в мастерских варят противотанковые ежи.

Наши документалисты, которые занимались фестивалем Docudays UA и снимали кино, теперь занимаются сбором хроники и снимают войну. Кто-то из них оказался в оккупированном Херсоне и снимает там. Мы создали для этого проект "Энциклопедия войны" и собираем архив свидетельств о преступлениях России против Украины.

Для Гааги?

В том числе. И запустили проект DOCU/HELP, который собирает средства на оборудование, аппаратуру, броню для кинематографистов, собирающих эти свидетельства.

Часть средств, которые будут собраны на показах в Тель-Авиве, пойдут именно на этот проект.