Борис Гребенщиков. Концерт, посвященный Иерусалиму

31 мая, в рамках празднования Недели Иерусалима, состоится концерт Бориса Гребенщикова "Песни Города Света" в камерном составе "БГ+".

– Приобрести билеты на концерт Бориса Гребенщикова

В 2022 году группа "Аквариум" собиралась справлять 50 лет своей музыки. Война в Украине отменила празднование этого юбилея, и "Аквариум" прервал концертную деятельность. Но – чтобы не оставаться совсем без музыки – собран временный партизанский состав "БГ+".

"БГ+" это: БГ, Александр Титов (бас), Брайан Финнеган (флейта), Константин Туманов (клавишные и аккордеон), а иногда к ним присоединяются и другие участники Аквариума.

"БГ+" собираются играть везде, где только возможно, чтобы музыкой – насколько это возможно – лечить раны, нанесенные сегодняшним бредом.

В программе концерта: песни, старые и совсем новые, которые хочется и нужно петь именно сегодня и в данном конкретном месте.