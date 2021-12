Томас Андерс и его Modern Talking Band с единственным концертом в Израиле

По многочисленным просьбам 1 февраля 2022 года в Израиль с единственным концертом вновь приезжает звезда евродиско, легенда танцплощадок 1980-х и 2000-х, вечно молодой секс-символ всех времен и народов Томас Андерс и его группа Modern Talking Band.

– Приобрести билеты на концерт Томаса Андерса

На этот раз любителей его творчества ждут не только все самые знаменитые и любимые хиты суперпопулярного дуэта "Современный разговор", но и новые песни из самого свежего его альбома Cosmic, записанные в лучших традициях самого популярного диско-проекта XX века.

Кто сказал, что в одну реку невозможно войти дважды? Этот обветшалый постулат не просто опроверг, а в пух и прах разметал сладкоголосый голубоглазый красавец Томас Андерс. Продав за свою яркую 40-летнюю сольную карьеру более 125 миллионов записей, этот вечно молодой исполнитель не раз доказал, что формула успеха все-таки существует, но известна она очень немногим.

Впервые бремя всемирной славы Томас Андерс познал в 1984 году, когда вместе с композитором и продюсером Дитером Боленом создал дуэт Modern Talking. Тогда группа собирала стадионы по всему миру, альбомы расходились многомиллионными тиражами, а премии и награды сыпались, как из рога изобилия. Многочисленные поклонницы на своих хрупких плечах были готовы носить автомобиль с артистами из города в город. Так продолжалось целых четыре года. Устав от успеха и непростых личных взаимоотношений, Томас Андерс и Дитер Болен полюбовно расстались и пошли каждый своей дорогой. Но ненадолго. Спустя 10 лет, в 1998-м, они вновь возродили "Современный разговор" и небезуспешно. Modern Talking снова оказался на вершинах хит-парадов и вновь начал собирать стадионы. В 2003-м, когда идея проекта бесповоротно исчерпала себя, дуэт окончательно прекратил свою деятельность, оставив после себя огромное количество мировых танцевальных хитов, которых с лихвой хватило бы нескольким группам на несколько поколений вперед.

Томаc Андерс, будущая мировая знаменитость, родился в небольшом немецком городке Мюнстермайфельд, где и сейчас живут его родители и брат. Имя Бернд Вайдунг, данное ему родителями при рождении, для карьеры в шоу-бизнесе не очень подходило, поэтому он изменил его с помощью… телефонной книги. Фамилия Андерс была первой в списке, а имя Томас одинаково звучало на всех языках. Так родился псевдоним, знакомый сегодня доброй половине планеты, и продолжающее греметь на весь мир в ритме 120 ударов в минуту.

Томас Андерс после распада Modern Talking продолжал успешную сольную карьеру. Вне группы он выпустил 15 студийных сольных альбомов. Из них Strong содержал песни российского композитора Сергея Ревтова, был записан Андерсом исключительно для российского рынка и довольно скоро стал "платиновым". А предпоследние три (Pures Leben в 2017-м, Ewig Mit Dir в 2018-м и Das Album в 2020-м) неожиданно для многих оказались полностью состоящими из новых песен на немецком.

Однако настоящим сюрпризом, а особенно – для поклонников Modern Talking стал самый свежий альбом Томаса Андерса Cosmic, вышедший в марте нынешнего 2021 года. Он состоит из 12 треков, написанных и записанных в лучших традиция знаменитого немецкого дуэта.

Конечно, на предстоящем израильском концерте в Тель-Авиве будет звучать и золотое наследие дуэта. В исполнении Томаса Андерса и его ансамбля Modern Talking Band вновь грянут любимые хиты "You're My Heart, You're My Soul", "You Can Win If You Want", "Brother Louie", "Cheri Cheri Lady", "You Can Win" и так далее. Как всегда, в зале будет мало места для переполняющих душу эмоций и восхищенных зрителей и зрительниц, неудержимо рвущихся в пляс. Неудивительно – исполнитель с таким потрясающим набором хитов не так часто выступает в нашей стране, тем более – в последнее время. Тем приятнее ожидание предстоящей встречи с артистом, чье творчество неразрывно связано с самыми приятными переживаниями беззаботной юности.

По материалам PR-агентства Sofia Nimelstein PR & Consulting