Портрет читателя Newsru.co.il в 2026 году: рассказать о себе и оценить нас. Опрос

Редакция Newsru.co.il проводит опрос, целью которого является определение портрета нашего читателя. В декабре 2025 года наш сайт отметил 20-летие со дня запуска.

Опрос проводится для получения сведений, позволяющих нам лучше представлять читательскую аудиторию. Схожие опросы проводились нами и ранее. Нынешний опрос позволит определить, насколько изменился наш читатель за последние годы и как меняется его отношение к нашему сайту.

- Портрет читателя Newsru.co.il. Принять участие в опросе

(вам предстоит ответить на 37 вопросов)

Мы просим принять участие в этом опросе всех наших читателей, независимо от страны и места проживания. И надеемся, что в опросе примут участие не только те наши читатели, которые, как правило, голосовали в предыдущих тематических опросах.

Участникам опроса будет предложено рассказать о себе и оценить работу сайта Newsru.co.il. Кроме того, ваши ответы позволят определить то, насколько часто и внимательно вы читаете наш сайт, какие разделы и темы вызывают наибольший интерес.

Полученные результаты будут сравниваться с данными, которые позволяли получить предыдущие опросы, а также – с другими статистическими данными, имеющимися в распоряжении нашей редакции.

Данный опрос анонимный: он не позволяет идентифицировать респондента.