США включат Катар и ОАЭ в инициативу Pax Silica

время публикации: 12 января 2026 г., 11:02
AP Photo/Ted Shaffrey

Катар и Объединенные Арабские Эмираты присоединятся продвигаемой США инициативе по обеспечению безопасности цепочек снабжения в сфере искусственного интеллекта и полупроводников, известной как Pax Silica.

На текущий момент в инициативу входят Израиль, Япония, Южная Корея, Сингапур, Великобритания и Австралия. Ожидается, что Катар подпишет документ о присоединении Pax Silica 12 января, а ОАЭ – 15 января 2026 года.

В интервью агентству Reuters заместитель госсекретаря США по экономическим вопросам Джейкоб Хелберг заявил, что, в отличие от традиционных альянсов, Pax Silica – это "коалиция возможностей", где членство определяется промышленными сильными сторонами и компаниями каждой страны.

По словам Хелберга, "для ОАЭ и Катара присоединение к альянсу знаменует переход от архитектуры безопасности, основанной на углеводородах, к архитектуре, сосредоточенной на кремниевой дипломатии".

