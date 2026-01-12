x
12 января 2026
12 января 2026
12 января 2026
12 января 2026
Израиль

Коалиция против БАГАЦа: конфликтные решения и законопроекты

Коалиция
Верховный суд/БАГАЦ
Юридическая реформа
время публикации: 12 января 2026 г., 10:08 | последнее обновление: 12 января 2026 г., 10:11
Yonatan Sindel/Flash90

Кнессет проголосует на этой неделе за предложения, представленные министром юстиции Яривом Левином, спикером Кнессета Амиром Оханой и депутатом Кнессета Авихаем Буароном (все от партии "Ликуд"), об отмене нескольких постановлений Высшего суда справедливости.

Речь идет об отмене БАГАЦем действия закона об ограничении принципа неприемлемости (עילת הסבירות), а также о временном замораживании действия закона об изменении состава комиссии по назначению судей.

В предложениях коалиции говорится, что БАГАЦ вмешался в эти вопросы, не имея на то никаких полномочий.

Речь идет о декларативном голосовании, так как у Кнессета нет формальных полномочий отменять решения Верховного суда, однако юридические обозреватели отмечают, что оно может иметь практические последствия. Если тот или иной суд примет решение, основываясь на принципе неприемлемости, и правительство откажется подчиниться этому решению, возникнет прямой конфликт между звеньями власти.

По мере приближения к выборам, ожидается, что коалиция продолжит продвигать инициативы по изменению юридической системы. 12 января комиссия Кнессета по законодательству продолжает обсуждение законопроекта о разделении функций юридического советника правительства.

Ультраортодоксальные фракции обещали поддержать инициативы правительства по юридической реформе. Несмотря на то, что ШАС и "Яадут а-Тора" остаются в оппозиции, они намерены по юридическим вопросам голосовать с коалицией в знак протеста против решений БАГАЦа и юридического советника правительства по замораживанию средств для ультраортодоксального сектора.

Помимо законопроекта о разделении функций юридического советника правительства, на повестке дня находятся законопроект о рандомальном формировании судебных коллегий БАГАЦа и законопроект, подчиняющий юридических советников министерств генеральным директорам.

Израиль
