Опрос к Неделе книги: израильтяне хотят читать больше, но не находят на это времени

В преддверии открытия Недели еврейской книги Ассоциация издателей Израиля опубликовала результаты нового исследования, согласно которому главным препятствием для чтения в стране остается не отсутствие интереса к книгам, а нехватка времени.

Опрос, проведенный среди 503 респондентов, показал, что большинство израильтян по-прежнему воспринимают чтение как важную и полезную часть жизни. Семь из десяти опрошенных израильтян признались, что хотели бы уделять чтению больше времени. При этом лишь 6% респондентов заявили, что не любят читать вовсе.

Около 42% участников опроса рассматривают книги как источник знаний, саморазвития и удовольствия. Исследование также выявило различия между мужчинами и женщинами в отношении к чтению: женщины чаще считают его важной частью жизни и в целом оценивают значение книг выше, чем мужчины.

При этом между желанием читать и реальной возможностью делать это регулярно образовался заметный разрыв. По данным исследования, многие респонденты признаются, что хотели бы уделять книгам больше времени, однако им мешают рабочая нагрузка, усталость и постоянная конкуренция со стороны цифровых устройств и социальных сетей.

Именно поэтому в рамках юбилейного года запускается новая инициатива по продвижению чтения, которая будет включать книжные клубы, встречи с авторами и специальные проекты в социальных сетях.

Книжные ярмарки будут работать в парке Сарона в Тель-Авиве до 18 июня и на площади Сафра в Иерусалиме до 20 июня. В программе – сотни книжных стендов, встречи с писателями, детские спектакли, творческие мастер-классы, музыкальные выступления и семейные мероприятия. Вход на все площадки свободный. Впервые партнером Недели книги станет TikTok, где за последние годы сообщество BookTok превратилось в один из главных двигателей продаж книг по всему миру. По мнению организаторов, результаты исследования подтверждают, что несмотря на конкуренцию со стороны экранов, интерес к чтению в Израиле остается устойчивым.