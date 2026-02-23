Мемуары Эли Шараби признаны "Еврейской книгой года" в США

Английская версия книги бывшего заложника Эли Шараби "Заложник" получило звание "Еврейская книга года" на 75-й церемонии вручения Национальной еврейской книжной премии в США за 2026 год. Церемония награждения состоится в конце марта в Нью-Йорке. Ранее этой награды удостоились Амос Оз и Давид Гроссман.

Книга вышла в Израиле в июне 2025 года в издательстве "Села Меир" и сразу стала бестселлером: за первые пять дней было продано более 20 тысяч экземпляров. В дальнейшем продажи превысили 100 тысяч копий, что сделало книгу одним из самых продаваемых изданий в современной истории израильского книгопечатания.

Английский перевод книги также получил широкий международный резонанс – он вошел в списки бестселлеров изданий The New York Times и The Sunday Times, а журнал Time включил его в перечень 100 обязательных к прочтению книг. В ближайшее время книгу Шараби планируется перевести более чем на десять языков, включая португальский, русский и немецкий.

Ранее стало известно, что Шараби сейчас работает над сценарием по своей книге для одной из голливудских студий. Действие фильма начнется 7 октября, когда Эли Шараби был похищен, а его жена и дочери убиты террористами ХАМАСа.