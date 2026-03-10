x
10 марта 2026
Культура

Европейский вещательный союз пожурил певицу из Швеции за призыв исключить Израиль из "Евровидения"

Евровидение-2026
время публикации: 10 марта 2026 г., 18:19 | последнее обновление: 10 марта 2026 г., 18:19
Певица из Швеции Фелиция
Wikipedia.org. Фото: Adam Fröjdfeldt

Европейский вещательный союз отреагировал на призыв певицы Фелиции, представляющей на "Евровидении-2026" Швецию, исключить Израиль из песенного конкурса.

В заявлении Европейского вещательного союза (EBU) говорится, что организация поддерживает свободу слова. "Правила конкурса обеспечивают нейтралитет и уважительную атмосферу. Участники не должны использовать "Евровидение" как политическую арену или провоцировать дискуссии, которые могут отвлечь внимание от музыки", – говорится в заявлении. При этом в отношении певицы, вызвавшей скандал, не будет предпринято никаких мер.

"Евровидение-2026" пройдет в мае этого года в Вене. На данный момент после публикации песен-претендентов Швеция в зрительском рейтинге занимает шестое место, а Израиль – седьмое.

