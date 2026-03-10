Институт кино в Дохе вынужден перевести ежегодную школу мастер-классов Qumra в онлайн из-за войны

Катарский Doha Film Institute (DFI) объявил, что ежегодная программа мастер-классов Qumra, посвященная поддержке кинопроектов и молодых талантов, пройдет в онлайн-формате из-за продолжающейся войны с Ираном.

"В свете последних событий в регионе мы приняли трудное решение провести предстоящую программу Qumra онлайн, чтобы обеспечить безопасность наших гостей, участников проектов и команды", – говорится в заявлении института, опубликованном во вторник.

Сроки проведения останутся прежними – с 27 марта по 1 апреля 2026 года. Основной формат программы будет сосредоточен на закрытых индивидуальных сессиях для отобранных проектов.

12-я по счету программа Qumra изначально должна была пройти в Дохе при участии известных деятелей кино – Диего Луны, Гаэля Гарсии Берналя, Алисы Диоп, Фаузи Бенсаиди и Густаво Сантаолальи, которые должны были выступить в роли наставников и провести мастер-классы для режиссеров.

В мероприятии планировали принять участие создатели около 50 проектов фильмов и сериалов, поддержанных DFI, а также более 200 профессионалов киноиндустрии – продюсеры, дистрибьюторы и другие эксперты, помогающие проектам на разных стадиях разработки и производства. Теперь все встречи будут проходить онлайн.

Обычно Qumra проводится в Музее исламского искусства в Дохе и в районе Мушайреб. В предыдущие годы программа помогла ряду успешных проектов. Среди участников 2025 года были фильм "Президентский пирог" Хасана Хади, который получил "Золотую камеру" Каннского фестиваля, картина "Обещанное небо" Эридж Сехири, открывавшая программу "Особый взгляд" в Каннах, и фильм "Королева хлопка" Сюзанны Миргани, представленный на Венецианском фестивале.