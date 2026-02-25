Испания намерена добиваться реформы правил "Евровидения", чтобы не допустить Израиль в 2027 году

Председатель испанской государственной телерадиокомпании RTVE Хосе Пабло Лопес заявил о намерении инициировать изменения в правилах Европейского вещательного союза (EBU), которые могут лишить Израиль права участвовать в конкурсе "Евровидение" в 2027 году. Об этом сообщает испанское издание eurovisionfun.com. В 2026 году Испания отказалась от участия в конкурсе в знак протеста против участия Израиля, но из союза не вышла.

Выступая в парламенте, Лопес подчеркнул необходимость "серьёзного обсуждения" реформы регламента конкурса. По его словам, предлагается внести изменения, согласно которым страны, находящиеся в состоянии конфликта, не смогут принимать участие в "Евровидении".

"Мы должны наконец начать содержательную дискуссию о пересмотре правил Европейского вещательного союза, чтобы государства, вовлеченные в конфликт, не допускались к участию в конкурсе", – заявил глава RTVE.

Испания в последние два года выступает с жесткой критикой политики Израиля и ранее поддерживала инициативы по его отстранению от конкурса. После того как попытка добиться дисквалификации Израиля в 2026 году не увенчалась успехом, испанская сторона объявила о выходе из конкурса, несмотря на статус страны как одной из "большой пятерки", автоматически проходящих в финал. Аналогичное решение приняли Исландия, Нидерланды, Ирландия и Словения.

При этом остается открытым вопрос, как именно будет определяться понятие "конфликт" в рамках возможной реформы. В случае принятия таких изменений ограничения могут затронуть не только Израиль и Россию, не участвующую в конкурсе с 2022 года, но и Украину, которая также является стороной вооруженного противостояния.

Европейский вещательный союз пока официально не прокомментировал инициативу испанской стороны.

Между тем израильская корпорация "Кан", отвечающая за отбор артистов для "Евровидения", сообщает, что песня, с которой израильский представитель этого года Ноам Бэтен выступит на конкурсе, называется "Мишель".