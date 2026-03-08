x
"Евровидение-2026: представительница Швеции призвала исключить Израиль. В "Кан" думают подать жалобу

время публикации: 08 марта 2026 г., 19:11 | последнее обновление: 08 марта 2026 г., 19:11
Wikipedia.org. Фото: Adam Fröjdfeldt

Представительница Швеции на конкурсе "Евровидение-2026" певица Фелиция заявила, что Израиль не должен участвовать в музыкальном соревновании. Израильская телерадиокорпорация "Кан" рассматривает возможность подать официальную жалобу в Европейский вещательный союз (EBU).

Скандал разгорелся сразу после победы Фелиции в национальном отборе Melodifestivalen 2026, благодаря которой она получила право представить Швецию на "Евровидении" с песней My System. Давая интервью после победы, Фелиция сказала, что сомневается в допустимости участия Израиля в конкурсе. "Я не думаю, что Израиль должен участвовать, – заявила она. – Вот и все. Сейчас происходит много убийств, поэтому я не считаю участие Израиля оправданным. Трудно сосредоточиться на музыке, когда вокруг столько страданий".

Ситуация развивается на фоне нового кодекса поведения EBU, принятого в декабре 2024 года. Согласно документу, участникам запрещено использовать сцену "Евровидения" и связанные с конкурсом мероприятия для продвижения политической повестки или нападок на другие страны.

"Евровидение-2026" пройдет в мае этого года в Вене. На данный момент после публикации песен-претендентов Швеция в зрительском рейтинге занимает шестое место, а Израиль седьмое.

