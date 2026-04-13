Утерянный фильм Жоржа Мельеса нашли в архиве американского фермера-киномана

Короткометражный немой фильм "Gugusse and the Automaton", снятый в 1897 году пионером кинематографа Жоржем Мельесом, считался утраченным более века. Пока не был найден в архиве фермера из Пенсильвании, который показывал немое кино жителям окрестных ранчо в начале 20 века. Кинолента была обнаружена среди старых пленок, переданных в Библиотеку Конгресса США.

Деревянный сундук с пленками на протяжении ста лет хранился в семье, перемещаясь с чердака в сарай, а затем в гараж. При этом никто не подозревал, что внутри хранится ценная часть истории мирового кинематографа.

Ситуация изменилась благодаря Биллу Макфарланду – 76-летнему бывшему школьному учителю, который последние 20 лет хранил этот сундук, доставшийся ему от прадеда.

"Это был просто сундук с пленками, которые казались слишком ценными, чтобы их выбросить. Но я понятия не имел, что это за фильмы и как их посмотреть", – рассказал Макфарланд.

Ранее он пытался передать находку музеям и даже продать через антикварный магазин, однако владелец отказался из-за опасности старых нитратных пленок, которые легко воспламеняются и могут взорваться.

Лишь прошлым летом Макфарланд решил отвезти архив в Национальный центр аудиовизуальной консервации Библиотеки Конгресса в Вирджинии – и там его ждало неожиданное открытие.

Специалисты подтвердили: среди пленок находится утерянная работа Жоржа Мельеса – одного из основателей мирового кинематографа.

Жорж Мельес (1861-1938) – французский режиссер, иллюзионист и один из основателей мирового кинематографа.

Он считается пионером спецэффектов в кино: именно Мельес первым начал активно использовать монтажные трюки, двойную экспозицию, стоп-кадры и другие визуальные эффекты.

До кино он работал фокусником и владел театром иллюзий в Париже, что сильно повлияло на стиль его фильмов – они были похожи на магические представления.

Самая известная работа Мельеса – фильм "Путешествие на Луну" (1902), ставший одной из первых научно-фантастических картин в истории.

За свою карьеру он снял более 500 короткометражных фильмов, однако значительная их часть была утеряна.

Несмотря на огромный вклад в кинематограф, в конце жизни Мельес жил в бедности и был почти забыт. Позже его наследие было переоценено, и сегодня он признан одним из важнейших новаторов немого кино.