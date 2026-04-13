Бритни Спирс вернулась в реабилитационный центр после ареста за вождение в нетрезвом виде

Певица Бритни Спирс добровольно отправилась в реабилитационный центр после недавнего ареста за вождение в состоянии алкогольного опьянения.

Как подтвердил представитель артистки изданию The Hollywood Reporter/a>, 44-летняя Спирс начала лечение в воскресенье.

Инцидент произошел 4 марта в Южной Калифорнии: певицу задержали за управление автомобилем в нетрезвом виде, однако уже на следующий день она была освобождена. Следующее судебное заседание по этому делу назначено на 4 мая в Верховном суде округа Вентура.

"Это был прискорбный и совершенно недопустимый инцидент", – заявил представитель Спирс после ареста. По его словам, певица намерена "предпринять правильные шаги, соблюдать закон" и надеется, что это станет началом необходимых изменений в ее жизни. Также он отметил, что близкие окажут ей поддержку, а сыновья будут регулярно посещать мать в рехабе.

Бритни Спирс ранее уже открыто говорила о проблемах с зависимостями. В 2007 году она проходила лечение в реабилитационном центре Crossroads на Антигуа после серии резонансных инцидентов.

В 2008 году, на фоне сложного судебного процесса за опеку над детьми с бывшим мужем Кевином Федерлайном, певица столкнулась была дважды госпитализирована после серьезных психических инцидентов. Впоследствии над ней установили опекунство, которое длилось 13 лет. Отец певицы Джейми Спирс полностью управлял всеми решениями Бритни, а также ее финансами, включая недвижимость. Опекунство продлилось до сентября 2021 года, когда было отменено после масштабной кампании #FreeBritney.