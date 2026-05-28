x
28 мая 2026
|
последняя новость: 22:09
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
28 мая 2026
|
28 мая 2026
|
последняя новость: 22:09
28 мая 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Спорт

Умер легендарный Клод Лемье

Знаменитые спортсмены
Хоккей
время публикации: 28 мая 2026 г., 20:52 | последнее обновление: 28 мая 2026 г., 20:52
Умер легендарный Клод Лемье
AP Photo/David Zalubowski

На 61-м году жизни умер легендарный канадский хоккеист Клод Лемье, сообщает официальный сайт НХЛ.

Он -четырехкратный обладатель Кубка Стэнли, и один из девяти хоккеистов, выигрывавший этот трофей с тремя разными клубами.

Клод Лемье становился обладателем Кубка Стэнли с "Монреаль Канадиенз", "Нью-Джерси Дэвилз" (дважды) и "Колорадо Эвеланш".

В 1995 году Клод Лемье был признан самым ценным игроком плэй-офф.

В составе сборной Канады Клод Лемье - победитель молодежного чемпионата мира 1985 года, обладатель Кубка Канады 1987 года, серебряный призер Кубка мира 1996 года.

Спорт
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 28 мая 2026

В 33 года умерла известная израильская футболистка
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 28 мая 2026

19-летний бывший игрок "Бней Йегуды" умер во время футбольного матча в Нигерии
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 28 мая 2026

Спортивная гимнастика. В ДТП погиб участник Лондонской олимпиады
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 28 мая 2026

В Нигерии умер 21-летний бывший нападающий "Саутгемптона" и "Динамо"