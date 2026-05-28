Умер легендарный Клод Лемье

На 61-м году жизни умер легендарный канадский хоккеист Клод Лемье, сообщает официальный сайт НХЛ.

Он -четырехкратный обладатель Кубка Стэнли, и один из девяти хоккеистов, выигрывавший этот трофей с тремя разными клубами.

Клод Лемье становился обладателем Кубка Стэнли с "Монреаль Канадиенз", "Нью-Джерси Дэвилз" (дважды) и "Колорадо Эвеланш".

В 1995 году Клод Лемье был признан самым ценным игроком плэй-офф.

В составе сборной Канады Клод Лемье - победитель молодежного чемпионата мира 1985 года, обладатель Кубка Канады 1987 года, серебряный призер Кубка мира 1996 года.