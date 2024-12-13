"Коты – евреи среди животных". Сергей Ауслендер в передаче "Детский недетский вопрос"

Израильский фотохудожник и журналист Дмитрий Брикман предлагает вашему вниманию программу "Детский недетский вопрос".

Гостем передачи стал Сергей Ауслендер – израильский журналист, военный обозреватель, создавший Telegram-канал "Война с Ордой" и YouTube-канал "Ауслендер". "Я не люблю людей хаоса", – признается он.

"Зачем люди воюют?" – спросил восьмилетний мальчик. "Это баг человечества", – отвечает Ауслендер.

Отвечая на детский вопрос "А ты видел страшное?", Сергей вспоминает угасающих детей в онкологическом отделении и их матерей, и мёртвые города во время войн.

Девочка спросила: "Как избавиться от черного сердца?" "Переключаться", – советует Сергей. Сам он любит делать это, проводя время с близкими или читая книгу.

Неожиданный вопрос: "Что умеет кот?" Ответ: "Кот умеет наслаждаться жизнью. Коты – евреи среди животных, умеют устраиваться".

Смотрите программу "Детский недетский вопрос" с Сергеем Ауслендером

Подписаться на YouTube-канал программы "Детский недетский вопрос"

Автор передачи Дмитрий Брикман просит присылать ему "детские вопросы", с указанием пола и возраста ребенка, на адрес [email protected].