Американский актер Питер Грин скончался в возрасте 60 лет, сообщает The New York Post со ссылкой на его менеджера.

Актера нашли мертвым в его квартире в Нью-Йорке. Причина смерти не сообщается, но по предварительной информации, не носила криминального характера.

Грин сыграл в таких картинах "Криминальное чтиво", "Маска", "Подозрительные лица", "В осаде 2", "Тренировочный день" и других.

В январе он должен был начать съемки картины "Маскоты" вместе с Микки Рурком.

Питер Грин. Краткая биография.

Грин начал карьеру актера лишь в 25 лет, сыграв в эпизоде телесериала "Тертый калач", а затем получив роль в фильме "Закон неизбежности". Наибольшую известность Питеру принесли роли в "Маске" (Дориан Тайрелл), "Криминальном чтиве" (Зед) и "Подозрительных лицах" (Редфут).

Из-за своей внешности в большинстве фильмов Питер играл отрицательных персонажей: бандитов, наркоторговцев, киллеров, бывших заключённых и плохих полицейских.

Актер не был женат, у него нет детей.