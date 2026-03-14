Силы ЦАХАЛа, действуя в районе Рафиаха, уничтожили вооруженного боевика

Как сообщает пресс-служба Армии обороны Израиля, бойцы ЦАХАЛа, действуя в районе Рафиаха, выявили вооруженного боевика.

Террорист открыл стрельбу по силам ЦАХАЛа, которые ответили огнем и ликвидировали его; среди израильских военнослужащих пострадавших нет.

Кроме того, в пятницу вечером ЦАХАЛ нанес удар по целям в районе Хан-Юниса на юге сектора Газы и ликвидировал еще двух вооруженных террористов организации ХАМАС.