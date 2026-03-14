14 марта 2026
14 марта 2026
14 марта 2026
последняя новость: 20:49
14 марта 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Израиль

ЦАХАЛ: силы 7-й бронетанковой бригады действуют в южном Ливане

Война с "Хизбаллой"
Ливан
Пресс-служба ЦАХАЛа
Хизбалла
время публикации: 14 марта 2026 г., 20:01 | последнее обновление: 14 марта 2026 г., 20:09
ЦАХАЛ: силы 7-й бронетанковой бригады действуют в южном Ливане
Пресс-служба ЦАХАЛа

В рамках усилий по укреплению обороны и обеспечению безопасности жителей севера, силы 7-й бронетанковой бригады под командованием 36-й дивизии на минувшей неделе проводили операции с целью уничтожения террористической инфраструктуры и ликвидации боевиков "Хизбаллы" в южном Ливане.

Бойцы 7-й бригады ликвидировали десятки террористов и уничтожили десятки объектов инфраструктуры, включая склад вооружения, штаб и наблюдательные пункты "Хизбаллы".

Одновременно с этим Северное командование продолжает подготовку к приему дополнительных сил в течение ближайшей недели в соответствии с указаниями начальника генштаба.

Также сообщается, что силы бригады "Голани" завершили развертывание и готовы к выполнению задач, поставленных перед ними в соответствии с оценкой ситуации.

