ЦАХАЛ: силы 7-й бронетанковой бригады действуют в южном Ливане

В рамках усилий по укреплению обороны и обеспечению безопасности жителей севера, силы 7-й бронетанковой бригады под командованием 36-й дивизии на минувшей неделе проводили операции с целью уничтожения террористической инфраструктуры и ликвидации боевиков "Хизбаллы" в южном Ливане.

Бойцы 7-й бригады ликвидировали десятки террористов и уничтожили десятки объектов инфраструктуры, включая склад вооружения, штаб и наблюдательные пункты "Хизбаллы".

Одновременно с этим Северное командование продолжает подготовку к приему дополнительных сил в течение ближайшей недели в соответствии с указаниями начальника генштаба.

Также сообщается, что силы бригады "Голани" завершили развертывание и готовы к выполнению задач, поставленных перед ними в соответствии с оценкой ситуации.