12 декабря 2025
12 декабря 2025
12 декабря 2025
последняя новость: 17:33
12 декабря 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Культура

Победитель "Евровидения 2024" объявил, что вернет свою награду организаторам "из-за Израиля"

Евровидение-2026
время публикации: 12 декабря 2025 г., 16:56 | последнее обновление: 12 декабря 2025 г., 17:10
AP Photo/Martin Meissner

Музыкант Nemo (Немо Меттлер), который представлял Швейцарию на "Евровидении-2024" и выиграл конкурс, объявил, что вернет свою награду организаторам.

Музыкант, опубликовавший свое обращение в Instagram, заявил, что ценил "Евровидение" за его приверженность принципам единства и всеобщей инклюзивности. Он считает, что решение Европейского вещательного союза допустить Израиль к участию в конкурсе в 2026 году вступает в резкий конфликт с этими идеалами, поскольку действия Израиля были признаны геноцидом независимой международной следственной комиссией ООН.

Накануне национальная вещательная служба Исландии (RÚV) сообщила о том, что не будет направлять своих представителей на "Евровидение-2026" из-за решения разрешить Израилю участвовать в конкурсе.

"Судя по общественным дебатам в стране и реакции на решение Европейского вещательного союза, принятое на прошлой неделе, ясно, что участие в "Евровидении" не принесет нам ни радости, ни мира", – говорится в сообщении RÚV.

Ранее об отказе от участия в конкурсе сообщили Нидерланды, Словения, Испания и Ирландия.

