СМИ: Вашингтон и Тегеран не заинтересованы в переговорах об окончании войны

По данным трех источников, знакомых с ситуацией, администрация президента США Дональда Трампа отклонила попытки ближневосточных союзников начать переговоры, направленные на прекращение войны с Ираном, которая началась две недели назад, сообщает Times of Israel.

Иран, со своей стороны, отверг возможность прекращения огня до окончания ударов США и Израиля, сообщили агентству Reuters два высокопоставленных иранских источника, добавив, что несколько стран уже пытались выступить посредниками в урегулировании конфликта.

Отсутствие интереса к переговорам со стороны Вашингтона и Тегерана свидетельствует о том, что США и Иран настроены на затяжной конфликт, даже несмотря на то, что расширяющаяся война приводит к жертвам среди гражданского населения, а закрытие Ираном Ормузского пролива – к резкому росту цен на нефть.