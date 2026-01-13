В миланской тюрьме прошёл концерт на инструментах, сделанных из лодок контрабандистов

В тюрьме Opera в Милане состоялся концерт, на котором музыканты играли на изготовленных заключенными инструментах. Материалом для изготовления скрипок, альтов и виолончелей стали лодки контрабандистов, на которых мигранты добирались до берегов Италии. Концерт прошёл в стенах исправительного учреждения, а в зале были осуждённые, изготовившие инструменты.

За пульт встал знаменитый итальянский дирижёр Риккардо Мути, а на сцене выступил молодёжный оркестр Cherubini. Инструменты выделялись внешне: на корпусах сохранились следы старой краски – выцветшие синие, зелёные и жёлтые оттенки, напоминающие о происхождении использованных материалов.

По словам Мути, дерево этих лодок несёт в себе трагическую историю людей, которые пытались найти безопасность и свободу. Однако теперь оно получило новое назначение – стало частью музыки.

Инструменты созданы в рамках проекта Metamorphosis, который помогает превращать обломки судов – в культурную ценность, а заключённых – в ремесленников. Инициатива делает ставку на реабилитацию через труд и обучение, предлагая участникам шанс освоить профессию и изменить свою жизнь.