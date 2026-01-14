В программу Берлинале включен фильм об убийстве палестинского активиста, в котором обвиняли евреев

Международный кинофестиваль в Берлине, который пройдет с 12 по 22 февраля, объявил программу секции Berlinale Special. Среди картин программы – фильм "Кто убил Алекса Оде?". Фильм рассказывает об убийстве палестино-американского активиста Алекса Оде, который погиб в 1985 году от взрыва бомбы в его офисе в Калифорнии. Дело так и не было раскрыто, хотя сразу после убийства ФБР указывало на членов Лиги защиты евреев (Jewish Defense League). Судя по пресс-релизу картины, авторы фильма придерживаются именно этой версии.

Нападение на Оде произошло на следующий день после того, как палестинские террористы из организации "Фронт освобождения Палестины" захватили у берегов Египта круизный лайнер "Акилле Лауро". В результате теракта погиб американец еврейского происхождения – 69-летний Леон Клингхоффер. Был ли теракт в офисе Оде реакцией на события на "Акилле Лауро", неизвестно.

Авторы фильма – документалист и преподаватель Школы средств массовой информации и общественных связей Вашингтонского университета Джейсон Осдер и бывший рэпер, активист и коллега Осдера по вузу Уильям Лафи Юманс. Мать Юманса родом из Назарета, у него есть родственники, проживающие в Израиле, однако он предпочитает называть их палестинцами. В 2007 году Юманс снял документальный фильм "Америка на распутье: кампус как поле битвы" о противостоянии пропапалестинских и произраильских активистов в американских университетах. А в 2017 году опубликовал книгу "Трудная аудитория: борьба Al Jazeera в Америке" о том, как непросто каналу давалось завоевание американской аудитории.

Также в программу Berlinale Special вошли фильмы "Удачи, веселись, не сдохни" от режиссера Гора Вербински, хоррор с Изабель Юппера "Кровавая графиня", криминальная комедия со Стивом Бушеми и Джоном Туртурро "Единственный живой карманник в Нью-Йорке", криминальная драма с Итаном Хоуком "Груз", сериальная экранизация культового романа "Повелитель мух" и другие проекты.