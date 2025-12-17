"Голос Хинд Раджаб" и "Палестина 36" вошли в длинный список номинантов на "Оскар"

Американская киноакадемия "Оскар" объявила "длинный список" номинантов в 12 категориях, среди которых "Лучший фильм на иностранном языке" и "Лучший документальный фильм". Израильский фильм "Море", претендовавший на золотую статуэтку в иностранной категории, не прошел отбор. В номинации дважды присутствует Палестина – за статуэтку поборются картина тунисской постановщицы "Голос Хинд Раджаб" о девочке из Газы, погибшей во время войны, и историческая лента "Палестина 36" Аннемари Джасир от Палестины. Это уже четвертая картина Джасир, участвующая в гонке за "Оскаром", но первая из них, которая попала в номинацию. Вошел в список номинантов и еще один фильм, рассказывающий о судьбе палестинцев, – иорданская лента "Все, что от тебя осталось" о судьбе палестинцев в Иудее и Самарии.

Зато в документальной категории Израиль все-таки получил голос. Во-первых, на "Оскар" номинирована картина Ноам Шустер-Элиаси "Сосуществование, вашу мать!" Фильм рассказывает о том, как Ноам Шустер-Элиаси своим стендап-шоу пытается решить палестино-израильский конфликт. Во-вторых, в номинанты попала лента "Обнимая Лиат" американского режиссера Брэндона Крамера о борьбе семьи Бейнин-Ацили за освобождение из плена ХАМАСа их близких – Лиат и ее мужа Авива. Лиат была освобождена в рамках первой сделки. Авив, к сожалению, погиб.

Пока объявлены участники длинных списков двенадцати номинаций – анимационные, документальные, иностранная и технические. В каждом из них до 15 картин. Короткие списки – то есть имена участников номинации – станут известны 22 января. Всего в каждой номинации будут представлены пять фильмов, за исключением главной категории – "Лучший фильм" – в котором будут бороться десять фильмов. 98-я церемония награждения премией "Оскар" пройдет 15 марта 2026 года.