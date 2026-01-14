x
14 января 2026
14 января 2026
14 января 2026
последняя новость: 14:12
14 января 2026
Культура

Сидни Суини встретилась с бывшими израильскими заложниками

Звезды
Заложники
время публикации: 14 января 2026 г., 12:49 | последнее обновление: 14 января 2026 г., 12:49
Сидни Суини встретилась с бывшими израильскими заложниками
Richard Shotwell/Invision/AP

Голливудская актриса Сидни Суини ("Горничная", "Эйфория", "Белый лотос") встретилась с двумя бывшими израильскими заложниками – Ноа Аргамани и Авинатаном Ором. Актриса состоит в отношениях с американским продюсером Скутером Брауном, у которого есть еврейские корни и который известен своей публичной поддержкой Израиля. Встреча произошла на одном из мероприятий в США.

Ноа Аргамани была освобождена из плена ХАМАС 8 июня 2024 года после 246 дней в секторе Газа в ходе операции "Арнон". Авинатан Ор был освобождён в октябре 2025 года после двух лет в плену ХАМАСа.

