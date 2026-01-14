Участие Израиля в Венецианской биеннале 2026 вновь вызвало призывы к бойкоту

Израильское участие в Венецианской биеннале в 2026 году снова вызвало призывы к бойкоту. Израильский павильон не откроется, поскольку по-прежнему находится на реконструкции. Предполагается, что работу израильского скульптора Бэлу-Симиона Фэйнару разместят в выставочном комплексе Арсенал рядом с работами художников из ОАЭ, Саудовской Аравии и Турции.

Инсталляция Фэйнару, получившая название Rose of Nothingness, вдохновлена образом "чёрного молока" у поэта Пауля Целана. В работе будут 16 труб, из которых в бассейн будет капать чёрная вода; число, по словам автора, отсылает к представлениям о трансформации в каббале, еврейской мистической традиции.

Новость об участии израильтянина в биеннале вызвала резкую критику со стороны Art Not Genocide Alliance – художественного коллектива, который помогал организовывать протесты во время Венецианской биеннале 2024 года. Тогда израильский павильон так и не открылся для публики, но не из-за протестов, а из-за позиции самой художницы – Рут Патир не открыла павильон в знак протеста: до освобождения заложников, захваченных ХАМАС 7 октября, и достижения прекращения огня.

В заявлении, опубликованном в Instagram, Art Not Genocide Alliance потребовали исключить Израиль из биеннале 2026 года "Никакого павильона геноцида на Венецианской биеннале 2026". Коллектив предупредил, что если Израиль не будет исключён, он мобилизует "полный бойкот со стороны художников и публики". В тексте заявления также говорится, что, по мнению авторов, предоставление платформы государству, которое они обвиняют в тяжких нарушениях, "нельзя терпеть".

Фэйнару в свою очередь заявил изданию ARTnews, что "искусство – место для диалога, а не для исключения". По его словам, его инсталляция задумана как "взгляд на надежду и человечность, полную противоположность бойкотам и исключению, дающая место каждому".

Венецианская биеннале, которая пройдёт с 9 мая по 22 ноября, последовательно отвергает требования исключать признанные государства, заявляя, что не имеет полномочий запрещать участие стран, признанных Италией. Подобные протесты, как отмечается, были отклонены и в 2024 году тогдашним министром культуры Италии Дженнаро Санджулиано, который назвал призывы к бойкоту "постыдными".