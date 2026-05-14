"Рисунки про любовь в бомбоубежище" – первая графическая выставка художника-кузнеца Куманина

Вечером 13 мая в тель-авивском книжном магазине "Бабель" открылась выставка художника-кузнеца Андрей Куманин. Серия графических работ выставляется впервые.

Куманин известен в Израиле прежде всего как художник-кузнец. Однако, новая серия работ, над которой он работал несколько лет – это графика, которая будет выставлена впервые. Используя тушь и бумагу, Куманин создаёт не менее сильные образы.

Работая пятном, светом и линией, практически без штриховки, художник рассказывает истории-размышления о любви, о разных видах любви. Как наблюдение, как участие, как фантазию?

Более того, характерная работа с негативным пространством не только держит свой собственный ритм, но и помогает найти дополнительный ключ к металлическим работам автора. Становится понятнее, что и в трёхмерности его работа идёт смысловыми слоями.

Для выставки в тель-авивском "Бабеле" Андрей отобрал 50 работ. Они знаково выставляются в бомбоубежище-подвале книжного магазина-выставочного пространства.

"Рисунки про любовь в бомбоубежище", "Бабель", ул. Алленби 19 . Тель-Авив.

Выставка продлится до 26 мая.