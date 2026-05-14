На юге Иерусалима обнаружен загадочный туннель

В ходе археологических раскопок в Иерусалиме, рядом с кибуцем Рамат-Рахель, обнаружена древняя загадочная туннельная система, высеченная в скале. Находка была сделана Управлением древностей при подготовке строительства нового квартала, которое продвигает Управление земельных ресурсов Израиля. В будущем туннель планируется включить в археологический парк.

По данным Управления древностей, длина обнаруженного туннеля составляет около 50 метров, высота в отдельных местах достигает 5 метров, ширина – около 3 метров. Вход в древний комплекс вел с поверхности по лестнице к высеченному в скале проему. Туннель был заполнен наносной землей, попадавшей туда, по оценке археологов, в течение сотен, а возможно, тысяч лет.

Руководители раскопок, доктор Сиван Мизрахи и Зиновий Мацкевич, рассказали, что работы велись на относительно открытом скалистом участке, когда археологи неожиданно обнаружили естественную карстовую полость. "К нашему изумлению, в ходе раскопок эта полость превратилась в длинный туннель. Часть его все еще обрушена, так что туннель еще не сказал своего последнего слова", – отметили они.

Назначение туннеля пока неизвестно. Сначала археологи предположили, что речь может идти о древнем водном сооружении, предназначенном для выхода к источнику, однако эта версия была отвергнута: стены туннеля не оштукатурены, как это обычно бывает в древних водных системах, а геологическая проверка показала, что в этом районе неизвестны подземные водоносные горизонты; следов накопления воды в туннеле также не найдено.

Проверялась и версия о подземном сельскохозяйственном или промышленном объекте, однако масштаб работ и отсутствие аналогов в районе делают ее маловероятной. На данный момент археологи предполагают, что туннель мог быть создан для доступа к пласту меловой породы, пригодной для добычи строительного камня или производства извести. На это могут указывать высеченная в потолке шахта, возможно служившая для вентиляции, и каменная крошка, найденная на дне туннеля. Вместе с тем специалисты подчеркивают, что и эта версия остается предварительной: не исключено, что работы по прокладке туннеля так и не были завершены.

Неясной остается и датировка находки: в туннеле пока не обнаружено ни одного предмета, который позволил бы определить время его создания. При этом он расположен всего в нескольких сотнях метров по прямой от двух важных древних объектов – общественного здания периода Железного века, то есть эпохи Первого Храма, в районе Арнона, и древнего поселения на холме Рамат-Рахель, где были обнаружены археологические слои от Железного века до исламского периода.

Обнаруженный туннель планируется сохранить и включить в археологический парк, который будет открыт для жителей района и широкой публики.