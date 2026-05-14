Мир

Массированный российский удар по Киеву, десятки пострадавших

Война в Украине
Украина
время публикации: 14 мая 2026 г., 08:43 | последнее обновление: 14 мая 2026 г., 08:47
AP Photo/Evgeniy Maloletka

В ночь на 14 мая российская армия нанесла массированный воздушный удар по Украине, задействовав сотни беспилотных летательных аппаратов и десятки баллистических и крылатых ракет.

Основной удар был нанесен по Киеву. Здесь сообщается об одном погибшем и 31 пострадавшем. В Дарницком районе обрушилась часть дома, 18 квартир разрушено. Спасено 27 человек, но под завалами могут оставаться люди. Еще семь человек пострадали в Киевской области.

Мэр украинской столицы Виталий Кличко сообщил, что в левобережной части города в результате удара возникли перебои с водоснабжением.

Российская атака продолжалась более пяти часов. По данным ВСУ, были задействованы три ракеты Х-47 "Кинжал", 18 баллистических ракет "Искандер-М", 35 крылатых ракет Х-101, 675 беспилотников различных видов. Сообщается о перехвате 41 ракеты и 652 БПЛА, на 24 локациях зафиксированы попадания.

