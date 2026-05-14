14 мая 2026
Киш запретил публикацию результатов теста МЕЙЦАВ по естествознанию

время публикации: 14 мая 2026 г., 07:35 | последнее обновление: 14 мая 2026 г., 07:35
Министр просвещения Йоав Киш распорядился не публиковать результаты сравнительных тестов МЕЙЦАВ по естествознанию для учеников 9-х классов, проведенных в 2025 году.

Тесты организуются и проводятся Национальным управлением по измерению и оценке качества образования (РАМА), самостоятельной структурой при министерстве просвещения, обязанной консультироваться с министром, но не подчиняющейся ему напрямую.

По утверждению Киша, он принял решение засекретить итоги тестов "в связи с выявленными нарушениями при их проведении".

Пресс-служба минпроса сообщила, что "в связи с опасениями относительно серьезных нарушений в деятельности управления, которые привели к публикации вводящих в заблуждение материалов, до профессиональной проверки и исправления ситуации ни одна публикация управления не может считаться достоверной".

Напомним, что две недели назад управление опубликовало результаты тестов МЕЙЦАВ по родному языку и по английскому языку, которые сдавали ученики 9-х классов в феврале 2026 года.

В экзаменах по английскому 22% получили результат, свидетельствующий о том, что они в полной мере освоили учебную программу. В экзаменах по родному языку этот показатель составил 38%.

При этом зафиксированы огромные разрывы между арабскими и еврейскими учениками, а также между детьми из обеспеченных и малообеспеченных семей.

Результаты экзаменов МЕЙЦАВ : 22% полностью освоили программу по английскому, 38% – по родному языку