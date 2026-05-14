СМИ: рэпер-антисемит Канье Уэст хочет выступить с концертом в Израиле

Американский рэпер Канье Уэст, выступающий под сценическим именем Ye, пытается организовать концерт в Израиле, сообщают Digital Music News и Mako. Артист ведет переговоры о возможном выступлении в Израиле на фоне попыток восстановить карьеру после нескольких лет антисемитских заявлений и публичных скандалов.

Уэст не выступал в Израиле с 2015 года. В том же году он посещал страну вместе с тогдашней супругой Ким Кардашьян: их дочь была крещена в Армянском квартале Старого города Иерусалима. После развода с Кардашьян Уэст неоднократно делал антисемитские заявления. После этого он потерял контракты с Adidas, Balenciaga и другими партнерами.

Digital Music News напоминает, что позднее Уэст пытался представить происходящее как "тур извинений": в ноябре 2025 года он встретился с израильским раввином Йошиягу Пинто, затем опубликовал в The Wall Street Journal открытое письмо с извинениями за антисемитские высказывания. При этом критики сомневаются в искренности его раскаяния, указывая на новые провокационные материалы артиста, включая использование нацистской символики в клипе и продажу футболок со свастикой.

Израильские продюсеры относятся к идее концерта скептически. Продюсер Гади Орон рассказал, что два месяца назад получил предложение привезти Уэста в Израиль, но отказался. По его словам, артист действительно хочет выступить в Израиле, поскольку в ряде европейских стран ему отказали, а европейский тур собрать трудно. Орон отметил, что речь шла о 360-градусном шоу, которое в Израиле можно было бы провести только на стадионе в Рамат-Гане, однако в нужные даты площадка была недоступна, а также существовали другие логистические препятствия.

Владелец тель-авивского клуба Barbie Шауль Мизрахи заявил, что приезд Уэста в Израиль был бы "дурным вкусом", и пообещал призывать к бойкоту любого продюсера, который решит организовать такой концерт. На данный момент подтвержденной даты выступления Канье Уэста в Израиле нет.