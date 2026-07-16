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Культура

Изучение картин Боттичелли выявило, что "Венера" умерла от опухоли мозга

Исследования
Искусство
время публикации: 16 июля 2026 г., 11:59 | последнее обновление: 16 июля 2026 г., 11:59
Боттичелли. "Рождение Венеры", ок. 1485 г.
Wikipedia.org. Художник: Sandro Botticelli (1445–1510)

Исследователи предложили новое объяснение загадочной смерти Симонетты Веспуччи – флорентийской красавицы XV века, которую многие историки считают музой Сандро Боттичелли и прообразом Венеры на его знаменитых картинах. Более пяти столетий считалось, что она умерла от туберкулеза, однако новая работа указывает на другую возможную причину.

Ученые из Великобритании, Италии и США проанализировали исторические документы и изображения Симонетты, созданные Боттичелли. По их мнению, девушка могла страдать аденомой гипофиза, которая привела к опасному осложнению – внезапному кровоизлиянию или быстрому увеличению опухоли. Именно это, как считают авторы исследования, стало причиной ее смерти в возрасте 23 лет.

Исследователи отмечают, что на картинах Боттичелли можно заметить признаки заболевания – небольшое косоглазие и изменения черт лица, характерные для опухоли гипофиза. Эти наблюдения совпадают с описаниями последних дней жизни Симонетты, когда она жаловалась на сильные головные боли, галлюцинации, рвоту и высокую температуру.

Авторы подчеркивают, что речь идет о научной гипотезе, основанной на анализе исторических источников и произведений искусства. Полностью подтвердить диагноз спустя более 500 лет невозможно, однако исследование предлагает наиболее вероятное объяснение ранней смерти женщины, вдохновившей одного из величайших художников эпохи Возрождения.

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