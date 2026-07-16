Автор фильма об иранских протестах выпускает фильм "Одиссея", полностью созданный ИИ

Пока в мировом прокате стартует долгожданная "Одиссея" Кристофера Нолана, AI-студия Fountain 0 представила собственную экранизацию поэмы Гомера – "Одиссей. Падение", полностью созданную с помощью искусственного интеллекта. Премьера фильма состоится позже этим летом на стриминговой платформе Fountain 0. На производство фильма ушло всего три месяца, а бюджет составил несколько десятков тысяч долларов – несопоставимо меньше примерно 250 миллионов долларов, потраченных на "Одиссею" Нолана.

135-минутную картину снял музыкант и режиссер Эш Куша, ранее выпустивший созданную с помощью ИИ докудраму "Мечты о фиалках" о протестах в Иране, премьера которого состоялась на фестивале "Трайбека".

Визуально фильм задуман как масштабный приключенческий блокбастер. Образ Одиссея был создан на основе внешности самого Куши, а прототипами других персонажей стали реальные актеры и модели. По словам создателей, управлять цифровыми персонажами оказалось проще, чем работать с живыми исполнителями.

Продюсер проекта Том Роджерс признает, что фильм не претендует на конкуренцию с картиной Нолана. По его словам, главная задача проекта – показать, что искусственный интеллект уже способен создавать не только короткометражные или камерные фильмы, но и полномасштабные эпические картины.

Выход AI-версии "Одиссеи" продолжает волну проектов, вдохновленных поэмой Гомера. Помимо фильма Нолана, в последние недели появились аудиокнига с синтезированным голосом Майкла Кейна, а также ряд рекламных и художественных проектов, посвященных античному эпосу.