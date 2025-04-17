Умер поэт и философ Константин Кедров

16 апреля в возрасте 82 лет умер Константин Кедров (Бердичевский) – поэт, литературовед, философ.

Объявлено, что он будет похоронен на Донском кладбище в Москве.

Он родился 12 ноября 1942 года в Рыбинске, в семье театрального режиссера Александра Бердичевского и актрисы Надежды Юматовой, семья находилась в эвакуации до 1945 года. Писать стихи начал в школьном возрасте. С 1960 года жил в Москве. Учился один год в МГУ на факультете журналистики (1961-1962), после отчисления перевелся в Казанский университет. Потом вернулся в Москву. В 1968 году поступил в аспирантуру Литературного института Союза писателей. В 1973 году в МГУ защитил кандидатскую диссертацию. С 1974 по 1986 год работал старшим преподавателем кафедры истории русской литературы в Литературном институте имени Горького. Стал теоретиком метареализма. С 1986 до 1991 года был безработным. Работал литературным обозревателем газеты "Известия". Затем перешел в газету "Новые Известия". Был сооснователем "Газеты ПОэзия" (позже - "Журнал ПОэтов"). В 1996-м защитил докторскую диссертацию по теме "Этико-антропный принцип в культуре". В 2023 году в Москве открылся Центр поэзии Константина Кедрова. В 2024-м была учреждена поэтическая премия Константина Кедрова.

Умер 16 апреля 2025 года после продолжительной болезни.