"Национальность – это симулякр". Максим Курников в передаче "Детский недетский вопрос"

Израильский фотохудожник и журналист Дмитрий Брикман предлагает вашему вниманию программу "Детский недетский вопрос".

Гостем передачи стал Максим Курников – журналист и медиаменеджер, бывший заместитель главного редактора радиостанции "Эхо Москвы", ведущий редактор русскоязычной службы Bild, руководитель интернет-издания "Эхо". Соавтор документального фильма "Голод" о голоде в Поволжье (режиссер – Татьяна Сорокина, автор сценария – Александр Архангельский).

Отвечая на детский вопрос "Ты видел страшное?", вспоминает о кадрах с умирающими детьми, которые не вошли в фильм "Голод", и о том, как "рационально" жители южного Урала потом рассказывали о людоедстве.

Максим говорит, что ответ на вопрос "Что такое быть взрослым?" сформулировал в 15-летнем возрасте: "Если ты снова хочешь быть ребенком, то ты уже взрослый".

Мальчик спросил: "Ты любишь знать людей?" Ответ Курникова: "Очень люблю… Это и есть награда за работу".

При ответе на детский вопрос "Что такое национальность" Курников, выпускник исторического факультета Оренбургского государственного педагогического университета, говорит: "Национальность – это симулякр. Это искусственная конструкция, созданная сравнительно недавно, всего лишь несколько веков назад. Это было средство борьбы за новые, более прогрессивные на тот момент формы государства"

Ребенок спросил: "Почему был наказан Адам, если виновата была Ева?" Максим отвечает: "То, что делали Адам и Ева, они делали вместе. Что ж мы будем его субъектности лишать?"

Смотрите программу "Детский недетский вопрос" с Максимом Курниковым

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Автор передачи Дмитрий Брикман просит присылать ему "детские вопросы", с указанием пола и возраста ребенка, на адрес [email protected].