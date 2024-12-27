О защитных механизмах израильтян. Психиатр Игорь Бараш в передаче "Детский недетский вопрос"

Израильский фотохудожник и журналист Дмитрий Брикман предлагает вашему вниманию программу "Детский недетский вопрос".

Гостем передачи стал Игорь Бараш – заместитель главного врача Иерусалимского центра душевного здоровья, председатель Ассоциации судебных психиатров Израиля, полагающий, что в психологию и психиатрию идут люди, которые хотят понять себя.

Игорь дает пространный ответ на детский вопрос "Что такое душа?", резюмируя: "То, что мы хотим скрыть от себя, то, что мы хотим скрыть от других – это душа".

Бараш соглашается с тем, что израильтяне живут "в травматичной среде". "Только в Израиле люди каждый час слушают новости", – говорит он. Многие не выдерживают и покидают Израиль, но большинство учатся справляться, и у них возникает своего рода защитная готовность к травме. Как это происходит, Игорь рассказывает, отвечая на детские вопросы и вопросы ведущего.

Смотрите программу "Детский недетский вопрос" с Игорем Барашем

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Автор передачи Дмитрий Брикман просит присылать ему "детские вопросы", с указанием пола и возраста ребенка, на адрес [email protected].