Умер актер Эд Уильямс, сыгравший полицейского-ученого в "Голом пистолете"

Американский актер Эд Уильямс скончался в Лос-Анджелесе в возрасте 98 лет, сообщает The Hollywood Reporter со ссылкой на его внучку Стефани Уильямс. Он скончался 2 октября, но СМИ об этом стало известно две недели спустя.

Эд Уильямс был известен по роли лаборанта-изобретателя Теда Олсона в телесериале Police Squad! и полицейского-ученого трех фильмах франшизы "Голый пистолет".

Он родился 26 ноября 1926 года в Сан-Хосе (Калифорния). До актерской карьеры преподавал радиовещание и сценическую речь в Los Angeles City College, а к профессии вернулся, сыграв в Police Squad! (1982), затем – в трех фильмах "Голого пистолета". Среди других работ – священник в комедии "Отец невесты" (1991), эпизоды в Cheers, MacGyver, Matlock, House и др.