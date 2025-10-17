x
17 октября 2025
|
последняя новость: 15:55
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
17 октября 2025
|
17 октября 2025
|
последняя новость: 15:55
17 октября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Культура

Умер актер Эд Уильямс, сыгравший полицейского-ученого в "Голом пистолете"

США
время публикации: 17 октября 2025 г., 15:43 | последнее обновление: 17 октября 2025 г., 15:54
Умер актер Эд Уильямс, сыгравший полицейского-ученого в "Голом пистолете"
AP Photo/Mindaugas Kulbis

Американский актер Эд Уильямс скончался в Лос-Анджелесе в возрасте 98 лет, сообщает The Hollywood Reporter со ссылкой на его внучку Стефани Уильямс. Он скончался 2 октября, но СМИ об этом стало известно две недели спустя.

Эд Уильямс был известен по роли лаборанта-изобретателя Теда Олсона в телесериале Police Squad! и полицейского-ученого трех фильмах франшизы "Голый пистолет".

Он родился 26 ноября 1926 года в Сан-Хосе (Калифорния). До актерской карьеры преподавал радиовещание и сценическую речь в Los Angeles City College, а к профессии вернулся, сыграв в Police Squad! (1982), затем – в трех фильмах "Голого пистолета". Среди других работ – священник в комедии "Отец невесты" (1991), эпизоды в Cheers, MacGyver, Matlock, House и др.

Культура
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook