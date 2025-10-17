x
Культура

Природа любви бескорыстна. Ирина Литманович в передаче "Детский недетский вопрос"

время публикации: 17 октября 2025 г., 06:57 | последнее обновление: 17 октября 2025 г., 06:57
Ирина Литманович
"Детский недетский вопрос"
Ирина Литманович и Дмитрий Брикман
"Детский недетский вопрос"

Израильский фотохудожник и журналист Дмитрий Брикман предлагает вашему вниманию программу "Детский недетский вопрос".

Гостьей передачи стала Ирина Литманович – режиссер анимационного кино, художник, мама талантливого мальчика Яши. Недавно в Израиле прошла премьера ее фильма "Ненаписанная пьеса", посвященного судьбе драматурга и поэта Александра Володина.

Что такое совесть?

Совесть – не переступать границу между добром и злом.

Что такое талант, и зачем он дается людям?

Талант – подарок, который дается при рождении для того, чтобы создать что-то – что улучшит этот мир. Одна из граней таланта – способность верить в сказки.

Кто я?

Растворяясь в том, что я рисую, максимально приближаюсь к тому, кто я есть на самом деле.

О любви

Природа любви бескорыстна.

Смотрите программу "Детский недетский вопрос" с Ириной Литманович

Подписаться на YouTube-канал программы "Детский недетский вопрос"

Автор передачи Дмитрий Брикман просит присылать ему "детские вопросы", с указанием пола и возраста ребенка, на адрес [email protected].

