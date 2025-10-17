Природа любви бескорыстна. Ирина Литманович в передаче "Детский недетский вопрос"
Израильский фотохудожник и журналист Дмитрий Брикман предлагает вашему вниманию программу "Детский недетский вопрос".
Гостьей передачи стала Ирина Литманович – режиссер анимационного кино, художник, мама талантливого мальчика Яши. Недавно в Израиле прошла премьера ее фильма "Ненаписанная пьеса", посвященного судьбе драматурга и поэта Александра Володина.
Что такое совесть?
Совесть – не переступать границу между добром и злом.
Что такое талант, и зачем он дается людям?
Талант – подарок, который дается при рождении для того, чтобы создать что-то – что улучшит этот мир. Одна из граней таланта – способность верить в сказки.
Кто я?
Растворяясь в том, что я рисую, максимально приближаюсь к тому, кто я есть на самом деле.
О любви
Природа любви бескорыстна.
Смотрите программу "Детский недетский вопрос" с Ириной Литманович
Подписаться на YouTube-канал программы "Детский недетский вопрос"
Автор передачи Дмитрий Брикман просит присылать ему "детские вопросы", с указанием пола и возраста ребенка, на адрес [email protected].