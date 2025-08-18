Умер известный актер Теренс Стэмп

17 августа в возрасте 87 лет умер известный британский актер Теренс Стэмп, снявшийся во множестве фильмов, работавший с такими режиссерами, как Уильям Уайлер, Федерико Феллини, Пьер Паоло Пазолини, Оливер Стоун, Джордж Лукас и др.

Теренс Генри Стэмп родился 22 июля 1938 года в Лондоне в семье капитана буксира и вырос в рабочих кварталах лондонского Ист-Энда.

Снимался в кино с 1962 года. За 60-летнюю карьеру сыграл почти в 80 фильмах. Первой заметной работой Стэмпа в кино стала роль Билли Бадда в осуществлённой в 1962 году Питером Устиновым экранизации одноимённой морской повести Мелвилла. За эту работу Стэмп был представлен к премии "Оскар" и получил "Золотой глобус" за лучший дебют актёра (1963). В 1965 году он получил приз в Каннах за роль в фильме "Коллекционер" Уильяма Уайлера, а два года спустя снялся с в экранизации романа Томаса Харди "Вдали от обезумевшей толпы". В 1968 году он принял предложение Федерико Феллини сыграть в экранизации рассказа Эдгара По, вошедшей в трилогию "Три шага в бреду". После этого он поселился в Италии, где вместе с Сильваной Мангано и Анной Вяземски исполнил главную роль в фильме "Теорема" Пьера Паоло Пазолини. Позже карьера пошла на спад. Но в 70-е Стэмп сыграл криптонианского злодея генерала Зода в фильмах "Супермен" и "Супермен 2", и это вновь сделало его востребованным и знаменитым. В 1980-е годы и позднее Стэмп продолжал активно сниматься в голливудских фильмах различной тематики, преимущественно в ролях второго плана. Его можно было увидеть в таких картинах, как "Орлы юриспруденции" (1986), "Уолл-стрит" (1987), "Молодые стрелки" (1988), "Настоящая Маккой" (1993), "Звёздные войны. Эпизод I: Скрытая угроза" (1999), "Красная планета" (2000) и многих других. В 2008-2009 годах на экраны по всему миру вышло несколько новых картин с его участием, включая триллер по комиксам "Особо опасен", историческую ленту "Операция "Валькирия"", шпионскую комедию "Напряги извилины" и комедию с Джимом Керри "Всегда говори "да"".

Впервые женился, когда ему было 67 лет. И через пять лет со скандалом развелся. Детей не было.