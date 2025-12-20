x
20 декабря 2025
20 декабря 2025
20 декабря 2025
последняя новость: 19:26
20 декабря 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Израиль

Двойное убийство в Нацерете, полиция начала расследование

Криминал в арабском секторе
Полиция
время публикации: 20 декабря 2025 г., 19:26 | последнее обновление: 20 декабря 2025 г., 19:43
Двойное убийство в Нацерете, полиция начала расследование
Пресс-служба МАДА

Вечером в субботу, 20 декабря, в Нацерете вспыхнула стрельба, в ходе которой двое мужчин (примерно 20 и 50 лет) получили крайне тяжелые ранения и скончались от полученных ран.

Прибывшая на место бригада парамедиков МАДА обнаружила пострадавших без признаков жизни и была вынуждена констатировать их смерть.

Полиция расследует обстоятельства двойного убийства, мотив преступления — криминальный. За год в арабском секторе были убиты 249 человек.

