Двойное убийство в Нацерете, полиция начала расследование

Вечером в субботу, 20 декабря, в Нацерете вспыхнула стрельба, в ходе которой двое мужчин (примерно 20 и 50 лет) получили крайне тяжелые ранения и скончались от полученных ран.

Прибывшая на место бригада парамедиков МАДА обнаружила пострадавших без признаков жизни и была вынуждена констатировать их смерть.

Полиция расследует обстоятельства двойного убийства, мотив преступления — криминальный. За год в арабском секторе были убиты 249 человек.